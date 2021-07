Savigliano, 400 mila euro per la Biblioteca civica

Dopo l’ingresso di due nuovi dipendenti dal 26 luglio, la biblioteca civica di Savigliano vede finalmente aprirsi nuove prospettive.

Durante il Consiglio comunale di Savigliano è stata infatti approvata la delibera della prima variazione di bilancio che consente di stanziare 400 mila euro, dall’avanzo di amministrazione, per interventi strutturali.

Nelle settimane scorse la questione biblioteca aveva acceso il dibattito tra la politica locale ma anche tra la popolazione, preoccupata di vedere abbandonata un’istituzione così importante.

“Non è mai stata intenzione dell’Amministrazione voler chiudere la biblioteca - aveva precisato l’assessore Petra Senesi - Questi 400 mila euro serviranno per sistemare l’edificio, è uno spazio che comunque ha bisogno di un risanamento, si potrà poi valutare se è il caso di spostare la biblioteca in una nuova sede, come Amministrazione siamo aperti a tutte le proposte”.

Non convinti di questa decisione restano soprattutto i consigliere di opposizione. “Dovevamo aspettare che scoppiasse il bubbone per intervenire?” è stato il commento secco del consigliere Piergiorgio Rubiolo (Progetto per Savigliano). “Mi sembra che quindi si sia deciso di procedere con la riqualifica della sede attuale, spiace che non si vogliano valutare altre opzioni” ha aggiungo il consigliere Antonello Portera (M5s).

Ad oggi deve ancora essere eletta la nuova commissione della biblioteca dopo che i membri della precedente hanno rassegnato le dimissioni insieme alla direttrice.