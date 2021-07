Cuneo, vigili del fuoco in corso Dante e al PUF per la caduta di calcinacci e piastrelle

Doppio intervento su verifiche strutturali a Cuneo, nella mattinata di oggi (venerdì 30 luglio) per i vigili del fuoco locali.

Il primo - verso le 10 - ha coinvolto il Palazzo degli Uffici Finanziari e la caduta di piastrelle dalla facciata sulla sottostante via San Giovanni Bosco. Il secondo, invece, circa un'ora dopo, ha visto i vigili del fuoco portarsi in corso Dante presso l'ex-Policlinico per la caduta di alcuni calcinacci.

I due interventi non hanno potuto non destare l'attenzione dei cittadini: "Ennesimo intervento dei vigili del fuoco di Cuneo sull’ex-Policlinico - ha scritto il lettore che ha anche inviato le foto a corredo dell'articolo - . Sarebbe interessante capire quando la proprietà si deciderà a mettere in sicurezza questo edificio abbandonato che cade letteralmente a pezzi, onde evitare che prima o poi qualcuno si faccia seriamente male".

Un augurio a cui si è unito anche Giancarlo Boselli, postando una foto dell'intervento dei vigili del fuoco sul proprio profilo Facebook: "