L’ensemble “Giovani voci del Monviso" al Wellington di Paesana sabato 7 agosto

Dopo la cover dedicata a Vasco Rossi ed in attesa di quella che farà rivivere il mito dei Nomadi, il ristorante-pizzeria “New Wellington” destina il proprio palcoscenico alle “Giovani voci del Monviso”, l’ensemble corale di promozione culturale diretto da Adalberto Amici, nato con l’intento è di promuovere il canto con un repertorio quantomai vario che spazia dal popolare al folkloristico, dal religioso a quello della musica leggera e con lo scopo di animare con il canto manifestazioni, feste, eventi e cerimonie.

Le “Giovani voci del Monviso” si esibiranno sul palco allestito dal locale alle ore 21 di sabato 7 agosto.

Accanto alle consuete leccornie della propria cucina, per l’occasione, il Wellington – che si trova al civico 20 di via Reinaud – servirà a chiunque ne faccia richiesta un piatto di pastasciutta ed una bibita a 5 euro.

Continuano frattanto le prenotazioni per la cena del 14 agosto e per il pranzo del 15 agosto, quando – in entrambi i casi - verranno serviti un goloso menù di mare ed uno di terra.

Indispensabile la prenotazione al numero 377.3598255.