Cuneo approva la collaborazione con ASVIS per "misurare" i passi verso lo sviluppo sostenibile

E' stata approvata nell'ultimo consiglio comunale della città di Cuneo con 22 voti favorevoli su 25 la proposta di collaborazione tra l'amministrazione comunale e ASVIS.

Il protocollo - illustrato dall'ingegner Elena Lovera in sede di commissione -, prevede di produrre un sistema atto a monitorare il posizionamento della città sui vari obiettivi dell’Agenda Locale 2030: l’intenzione è seguirne l’andamento allo scopo di correggere le eventuali aree di difficoltà, in modo che Cuneo possa corrispondere ai 101 indicatori necessari a far parte della Rete dei Comuni Sostenibili.

“La delibera di realizzazione della collaborazione con ASviS è parte di un lavoro molto importante che ha intrapreso la nostra città, già giudicato a livello nazionale in modo molto positivo” ha detto l’assessore Mauro Mantelli. “Il nostro Piano Strategico ha generato un quadro d’innovazione importante, che ora vogliamo concludere grazie al contributo di AsviS e la creazione di un sistema di misurazione dei risultati, che permetta a politici e cittadini di comprendere i passi avanti concreti effettuati in materia di sviluppo sostenibile".