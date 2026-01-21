 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 21 gennaio 2026, 16:18

Bene Vagienna, gli ospiti del centro diurno “La Goccia” incontrano gli alunni della scuola primaria

Due giornate di condivisione e inclusione con le classi prime e seconde tra favole, musica e valori educativi

Bene Vagienna, gli ospiti del centro diurno “La Goccia” incontrano gli alunni della scuola primaria

Gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria di Bene Vagienna hanno vissuto un grande momento di condivisione e inclusione, incontrando per due lunedì consecutivi gli ospiti del centro diurno "La Goccia" di Trinità.

I ragazzi, accompagnati dai loro educatori, hanno raccontato ai bambini della primaria una favola sul tema della gentilezza e della lealtà.

In modo divertente, con marionette e allegri strumenti musicali, hanno fatto poi riflettere gli alunni sull'importanza di chiedere le cose con gentilezza e di  saper condividere quanto si possiede. È stato un incontro carico di emozioni, di sorrisi e di mani tese che si sono incontrate in tanti abbracci e sguardi affettuosi.

Le insegnanti ringraziano gli educatori del centro per la disponibilità e l'attenzione dimostrata durante gli incontri.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium