Bene Vagienna, gli ospiti del centro diurno “La Goccia” incontrano gli alunni della scuola primaria

Gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria di Bene Vagienna hanno vissuto un grande momento di condivisione e inclusione, incontrando per due lunedì consecutivi gli ospiti del centro diurno "La Goccia" di Trinità.

I ragazzi, accompagnati dai loro educatori, hanno raccontato ai bambini della primaria una favola sul tema della gentilezza e della lealtà.

In modo divertente, con marionette e allegri strumenti musicali, hanno fatto poi riflettere gli alunni sull'importanza di chiedere le cose con gentilezza e di saper condividere quanto si possiede. È stato un incontro carico di emozioni, di sorrisi e di mani tese che si sono incontrate in tanti abbracci e sguardi affettuosi.

Le insegnanti ringraziano gli educatori del centro per la disponibilità e l'attenzione dimostrata durante gli incontri.