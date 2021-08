Ospedale quadrante nord-ovest: fronte unito a Savigliano tra tutti i capigruppo

Durante l’ultima capigruppo di Savigliano, rappresentanti di Maggioranza e Opposizione sono concordi nel ribadire i punti fermi per l’ospedale del quadrante nord ovest dell’area saviglianese, saluzzese e fossanese.



“La conferenza dei Capigruppo del Comune di Savigliano - si legge nel documento -ribadisce con forza l’adesione al documento firmato dai Sindaci ed inviato in Regione dichiarando che non possono essere previste alternative di nessun genere a quanto concordato e stabilito congiuntamente dai sindaci.

Saranno gli Amministratori a decidere l’ubicazione del nuovo nosocomio sulla base di dati tecnici che verranno loro forniti”



A richiedere questa riunione per fare il punto sulla situazione attuale è stato nelle settimane scorse il consigliere della Lega Marco Racca: “L’ospedale, come evidenziato nella lettera inviata alla Regione a marzo 2021, dovrà essere o di fianco all’area dell’attuale nosocomio saviglianese o, in subordine, se lo studio di fattibilità riterrà che non è adatto, nella primissima periferia di Savigliano, ovvero nella zona della rotonda Abrate”.



“La cosa importante è che tutti i gruppi siano favorevoli a questa linea”.