Aperto un parco giochi inclusivo a Demonte: “Un fiore all'occhiello per tutta la Valle Stura”

Aperto lunedì pomeriggio, 2 agosto, e subito preso d'assalto dai bambini. È il nuovo parco giochi inclusivo realizzato dal comune di Demonte tra il palatenda e i campo sportivi, in via Paschero.

“Ne siamo orgogliosi – commentano il sindaco Francesco Arata e il vice Mario Ventino Borromeo -. E' l'unico parco inclusivo di tutta la valle Stura, un vero fiore all'occhiello, sicuro e certificato. Vederlo pieno di bimbi ci rende gioiosi”.

Dotato di un eccellente tappetino anti-trauma, permette senza problemi il trasferimento di gioco in gioco anche in carrozzina. Inoltre è fatto in materiale drenante, che si asciuga in fretta, utilizzabile anche con il brutto tempo.

Ci sono altalene e scivoli accessibili anche ai ragazzi con disabilità.

Il parco è stato realizzato con un notevole sforzo economico, circa 78.000 euro, da parte del comune. È vicino alla scuola dell'infanzia e potrà essere utilizzato anche dai piccoli alunni.

“Ci premeva aprirlo. In tempi migliori, quando la pandemia sarà alle spalle, faremo un'inaugurazione”, concludono sindaco e vicesindaco.