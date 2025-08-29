Sono più della metà le riconferme tra gli oltre 250 lavoratori dell’Oktoberfest Cuneo 2025

Il grande gruppo di lavoro di Oktoberfest Cuneo 2025 è quasi al completo con oltre 250 giovani selezionati dalla Sidevents, società cuneese organizzatrice dell’evento che si svolgerà da giovedì 25 settembre a domenica 12 ottobre 2025 presso l’Area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, in frazione San Rocco Castagnaretta). Le due giornate di casting delle scorse settimane hanno visto la riconferma di oltre la metà dei lavoratori delle scorse edizioni, segnale importante nell’ottica della continuità e della fidelizzazione. Una squadra in abiti bavaresi composta quasi in egual misura da ragazze e ragazzi, per lo più sotto i 25 anni, che diverranno runner, kellerine e bretzeline, addetti a cucina, birrerie e bar, a ordini, incassi, logistica e accoglienza. Sidevents lascia ancora aperte le candidature per alcuni ruoli ed eventuali riserve che potranno candidarsi accedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito internet www.oktoberfestcuneo.it .

“Ancora una volta abbiamo incontrato e conosciuto personalmente tantissimi giovani, ascoltando le storie delle loro vite private e professionali e cercando di proporgli il ruolo più a misura con le loro capacità e aspirazioni – raccontano da Sidevents -. Per molti dei candidati, Oktoberfest è la prima occasione di mettersi in gioco nel mondo del lavoro e veder riproporsi molti ex dipendenti è sempre una grande soddisfazione che gratifica il lavoro di cura e attenzione che riserviamo al nostro personale. Siamo ancora in cerca di qualche runner e kellerina, quindi invitiamo eventuali ritardatari a contattarci. Mancano poche settimane all’avvio di Oktoberfest Cuneo 2025 e non vediamo l’ora di iniziare. Anche Luppolo, la nostra mascotte, ha partecipato ai casting day, coinvolgendo i candidati con la sua presenza ed è pronto a brindare ed intrattenere tutti noi durante i tre fine settimana di festa bavarese”.

Come nelle precedenti edizioni, Oktoberfest Cuneo offrirà un’occasione di vivere un’esperienza professionale a molti giovani cuneesi che saranno regolarizzati, grazie alla collaborazione con Confartigianato Imprese di Cuneo, con assunzioni a tempo determinato secondo il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Settore Turistico e Alberghiero. Circa la metà delle assunzioni previste per questa nuova edizione è rappresentata da ex dipendenti, molti studenti universitari che, negli anni, in base alle circostanze e agli impegni scolastici, hanno preso servizio per la manifestazione e, ciclicamente, si sono ripresentati per rinnovare la partecipazione.