Paesana inaugura il primo asilo Nido comunale: accoglierà fino a 10 bambini dai 3 mesi ai 3 anni

Da lunedì 2 settembre Paesana avrà un asilo Nido comunale che sarà inaugurato sabato 31 agosto alle 10,30 alla presenza del sindaco Emanuele Vaudano e delle autorità.

La nuova struttura, di via Rejnaud 13, è stata costruita vicino alla scuola dell’Infanzia e sarà gestita dalla Cooperativa sociale ‘Chianoc’ Savigliano.

“Il Nido può ospitare fino a 10 bambini in età compresa dai 3 mesi ai 3 anni – spiega Serena Casale, assessore all’Istruzione -. Non ci sono strutture private che offrono questo servizio per i piccoli in paese e il nuovo micronido andrà a sostituire il servizio di baby parking comunale che era stato aperto 2 anni fa.

Al momento – continua Casale - abbiamo 9 bimbi iscritti e rimane disponibile ancora un posto.

La struttura aprirà lunedì 2 settembre e fornirà il servizio fino al 31 luglio 2025.

Come amministrazione comunale siamo molto orgogliosi di offrire questo servizio, perché riteniamo fondamentale garantire alle famiglie tutte le risorse di cui hanno bisogno”.

Le rette mensile, pasti esclusi, ammontano: per mezza giornata, dalle 8 alle 13 a 450 euro; tempo pieno dalle 8 alle 16,30, 500 euro. Per il tempo prolungato dalle 7,30 alle 17,30 la tariffa è di 560 euro.

Essendo un asilo Nido sarà possibile richiedere il 'bonus asilo nido' Inps e/o il contributo comunale.

Per quanto riguarda i pasti ci sarà la possibilità di usufruire del ‘servizio mensa’ gestito dalla mensa della vicina scuola dell’Infanzia.

Al momento dell’iscrizione si tiene conto dei punti e criteri che verranno utilizzati per stilare la graduatoria.

Con un numero di 10 bambini iscritti si avranno due educatrici di prima infanzia più un’ausiliaria che aiuterà le educatrici durante l’orario di apertura del Nido.

Per procedere all’ iscrizione è necessario inviare un'email a serviziamministrativi.comune@paesana.it con i dati anagrafici del bambino e dei genitori, quali nome cognome e data di nascita.

È inoltre necessario indicare anche la fascia oraria scelta.

Dal Comune fanno sapere che ci potrebbero essere delle piccole variazioni sulle fasce orarie in base alle richieste pervenute.

Il micronido è stato costruito secondo le regole antisismiche e l'energia sarà fornita dai pannelli solari del vicino asilo, in attesa di nuovi finanziamenti per dotarla di un impianto autonomo.

L'edificio ha avuto un costo totale di 487 mila euro, di cui 462 mila finanziati grazie a un contributo del Ministero dell'Istruzione proveniente dal Pnrr, mentre i rimanenti 25 mila euro sono stati coperti con fondi dell'amministrazione comunale.