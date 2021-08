Nicola Dutto escluso dalla Dakar 2022: "Le polemiche non mi appartengono ma questa decisione mi lascia amareggiato e deluso..."

Nicola Dutto non parteciperà alla Dakar 2022, in programma dal 2 al 14 gennaio in Arabia Saudita.

La domanda di iscrizione di Dutto è stata bocciata dalla organizzazione che non lo ha ritenuto sufficientemente "pronto" per disputare la corsa.

Decisione legittima (la direzione ha effettivamente la possibilità di non accettare tutte le iscrizioni) ma molto discutibile, anche perchè il beinettese aveva preso parte all'edizione 2019.

Nicola Dutto è affetto da paraplegia in seguito ad un incidente avvenuto nel marzo del 2010, evento che non gli ha impedito di tornare a correre in moto e togliersi importanti soddisfazioni come diventare il primo pilota paraplegico a concludere l’Africa Eco Race.

IL MESSAGGIO DI NICOLA DUTTO

“Le polemiche non mi appartengono e sono consapevole che la Dakar è una gara ad invito, ma la mia esclusione mi lascia amareggiato e deluso. Ho partecipato con successo, arrivando in classifica davanti a molti normodotati, al Merzouga Rally, al Rally del Marocco, all’Africa Eco Race e percorso in tabella di marcia quattro tappe della stessa Dakar del 2019 corsa un Perù, dove mi ritirai perché un mio ghost rider ruppe il motore. Mi sento pronto a partecipare con buoni risultati anche ai rally più impegnativi e questa consapevolezza accresce il mio grande disagio nel non poter portare il mio messaggio di speranza ai tanti diversamente abili anche a questa Dakar in Arabia Saudita.

In ogni caso, non mollerò neppure questa volta e continuerò sulla strada che, con il sostegno di chi mi ama, traccio ogni giorno. Never give up!”