Stracôni 2025: è iniziato il conto alla rovescia

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2025 della Stracôni, l’evento che da oltre quarant’anni unisce migliaia di persone nel cuore di Cuneo in un’esperienza di sport, comunità e solidarietà. Quest’anno, la manifestazione si rinnova con uno slogan significativo: “I legami che sciolgono i nodi”, un invito a riscoprire il valore della pace, dell’inclusione e della vicinanza umana.

Camminare insieme, oggi più che mai, diventa un gesto semplice ma potente per costruire legami e abbattere barriere. Tra le principali novità di questa edizione, l'aggiornamento dell’app ufficiale della Stracôni che si arricchirà di nuove funzionalità.

Nasce inoltre CircUni, uno spazio innovativo e inclusivo dove, per tutta il weekend dal 7 al 9 novembre si alterneranno spettacoli circensi e momenti di ballo. Il ballo, simbolo di vitalità e condivisione, rappresenterà anche il momento conclusivo di ogni giornata, unendo emozione e ritmo in un’atmosfera di festa.

Torna anche il contest fotografico “Cammina e Scatta”, che quest’anno in vita i partecipanti a raccontare attraverso le immagini il tema della pace intesa come legame tra persone. Le fotografie dovranno immortalare momenti di connessione autentica: amicizie, relazioni familiari, incontri casuali lungo il percorso.

La Stracôni conferma inoltre “Cammina e Vinci”, il concorso a premi che farà "volare" gli iscritti non solo con la fantasia. Il programma 2025 prevede numerosi appuntamenti consolidati, accanto a nuove proposte pensate per coinvolgere adulti, bambini e famiglie. Ogni dettaglio è studiato per offrire un’esperienza unica, accessibile e partecipativa.

Per aggiornamenti, informazioni utili e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale www.straconi.it e seguire i canali social della manifestazione.