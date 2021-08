Raccolte firme all’Ufficio elettorale di Bra

All’Ufficio Elettorale comunale di Bra sono disponibili i moduli per la raccolta delle firme per la proposta di Legge di iniziativa popolare, avente ad oggetto “Istituzione di un’imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni”. Le firme potranno essere raccolte dal lunedì al venerdì in orario 8.45-12.45 e il giovedì dalle 15 alle 16 in via Barbacana 6 (primo piano), previo appuntamento telefonico al numero 0172.438386.