Cerchi lavoro? Il comune di Cuneo assume 11 istruttori amministrativi

È online il bando di corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di 11 posti di “Istruttore amministrativo” (categoria C), a tempo pieno e indetermininato nel comune di Cuneo.

Tra i requisiti richiesti il diploma di scuola media superiore, di durata quinquiennale.

La domanda di partecipazione al corso-concorso dovrà essere compilata e inviata entro le ore 23.59 del 16 settembre 2021, esclusivamente in modo telematico.

Ci sarà una prova preselettiva qualora i candidati ammessi a partecipare al presente bando superino il numero di 50 unità.

Gli ammessi dovranno partecipare ad un corso formativo, che si svolgerà in presenza (salvo che tale modalità sia preclusa dal vigente quadro normativo e regolamentare): avrà la durata di 30 ore e sarà propedeutico all’ammissione alle prove concorsuali (prova scritta e orale).





Per maggiori informazioni

https://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html