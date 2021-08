Busca: ultimi giorni per visitare la mostra di De Pisis a Casa Francotto

Ultimi due giorni di apertura di Casa Francotto della Mostra dedicata a Filippo De Pisis "La realtà diventa poesia" (sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 16 alle 22,30).

Questa mattina la Mostra è stata visita dalla collezionista e proprietaria di alcune opere Marina Pecollo di Alessandria (nella foto accanto al dipinto "Vaso di fiori in un interno" -1952- con il Sindaco Marco Gallo).



La mostra, con l'apertura garantita dai volontari di Casa Francotto e dai ragazzi del Servizio Civile, è stata visitata dal 4 luglio da molti appassionati provenienti da diverse zone dell'Italia. Chiuderà domani, domenica 22 agosto. Un'occasione da non perdere. Per la visita è richiesto come da disposizioni nazionali il green-pass.