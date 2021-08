Atti vandalici nei pressi del luna park a Beinette

Nel comune di Beinette, dove in questi giorni sono in corso i tradizionali festeggiamenti per la festa di San Magno, sono pervenute segnalazioni di atti incivili: lanci di bottiglie, imbrattamento di muri e abbandono di rifiuti da parte di alcuni ragazzi nei pressi del luna park, allestito in piazza Salvo D'Acquisto, nella notte di sabato e domenica.