Dal laboratorio teatrale sulla marionetta Amal alla “Biancaneve” che non ti aspetti

Domenica 29 agosto 2021 pomeriggio, presso il parco La Pinetina nel quartiere Donatello a Cuneo (via G.B. Bongiovanni), doppio appuntamento con la Compagnia il Melarancio.



Dalle ore 15,30 alle 17,15 si svolgerà un laboratorio teatrale per realizzare una grande lettera da recapitare ad Amal, la grande (3,5 metri di altezza) marionetta del progetto “The Walk” (https://www.facebook.com/walkwithamal) in viaggio dalla Turchia all’Inghilterra, che rappresenta una bambina siriana rifugiata di 9 anni alla ricerca della sua mamma. Alle 17,30, invece, la compagnia teatrale La Baracca – Testoni Ragazzi presenta “Biancaneve”, spettacolo consigliato per bambini dai 4 anni e penultimo appuntamento della rassegna estiva di teatro all’aperto per bambini e ragazzi “Incanti in città”, organizzata dalla Compagnia il Melarancio, in partenariato con il Comune di Cuneo e la Biblioteca 0-18, con il sostegno della Fondazione CRC e in collaborazione con Piemonte dal Vivo.



Tutti gli spettacoli in cartellone sono rivolti sia agli spettatori che abitano in città, sia ai turisti di passaggio a Cuneo o alle famiglie in vacanza nelle nostre montagne. In caso di maltempo il laboratorio e lo spettacolo verranno annullati.



Per maggiori informazioni scrivere a biglietteria@melarancio.com o telefonare allo 0171/699971 o al 347/9844570 o consultare il sito www.melarancio.com.



Il laboratorio teatrale è rivolto a genitori e bambini (dai 6 ai 10 anni) e la grande lettera che verrà realizzata sarà recapitata ad Amal (nome arabo che significa “speranza”) durante una delle tappe italiane del suo lungo viaggio di 8000 km. Per poter partecipare al laboratorio bisogna iscriversi entro venerdì 28 agosto alle ore 15 inviando una mail a biglietteria@melarancio.com, specificando nome e cognome dei partecipanti e numero di telefono del richiedente. È previsto un massimo di 20 partecipanti (gli adulti devono essere muniti di Green Pass) e il costo di 6,00 euro comprende sia il laboratorio che lo spettacolo a seguire.



Lo spettacolo “Biancaneve” racconta la storia di due tecnici abituati a stare dietro le quinte, che si ritrovano sul palcoscenico a interpretare la classica fiaba di “Biancaneve”, improvvisandosi attori, perché la compagnia teatrale non è arrivata in tempo al teatro per fare lo spettacolo. L’idea geniale di chiedere a qualcun altro di recitare è del direttore del teatro, preoccupato dal dover spiegare al pubblico il problema: “Tanto è una storia che tutti conoscono, figuriamoci chi da anni monta le scene di questo spettacolo!” Nonostante le prime reticenze, con l’aiuto del loro collega in regia, i due attori improvvisati scopriranno il piacere di vivere l’immaginario fantastico del racconto, indossando i panni dei vari personaggi della storia. Una trasformazione dei ruoli e degli oggetti in scena utile ad assecondare la narrazione, una metamorfosi proprio come quella che vive la protagonista della fiaba nel suo viaggio iniziatico e come quella di ogni individuo durante la crescita. I protagonisti dello spettacolo sono Bruno Cappagli (regista, autore e attore), Fabio Galanti (autore e attore), Andrea Aristidi (attore e addetto luci), Tanja Eick (scenografa) e Giovanni Boccomino (voce narrante).



Per partecipare allo spettacolo è necessario prenotarsi ed acquistare un biglietto al prezzo di 3 euro (gratuito sotto i 3 anni) e, come da nuove normative nazionali vigenti dal 6 agosto, presentarsi muniti di “Green Pass” per i partecipanti sopra i 12 anni.

I biglietti saranno acquistabili in prevendita a partire dalla settimana che precede lo spettacolo recandosi di persona presso l’Officina delle nuove generazioni – Compagnia Il Melarancio, in piazzetta del Teatro 1 a Cuneo (aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 15,30). Oppure inviando una e-mail a biglietteria@melarancio.com, specificando il numero di biglietti, gli omaggi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente: in seguito si riceve un’e-mail di conferma dell’avvenuta riserva dei biglietti richiesti e le procedure per il pagamento tramite Satispay o bonifico. Infine al botteghino, a partire da 45 minuti prima dello spettacolo.