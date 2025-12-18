Al MuGi di Savigliano atmosfera natalizia tra arte e musica

Martedì 23 dicembre, giorno dell'antivigilia, alle 16 torna al MuGi di Savigliano “Il tè di Natale”, tradizionale appuntamento del Museo civico - Gipsoteca per condividere una tazza di tè tra arte e musica.
Quest’anno al centro dell’attenzione vi saranno alcuni tra i più apprezzati paesisti piemontesi del secondo Ottocento: Lorenzo Delleani e Andrea Tavernier. Verranno posti a confronto da Eleonora Ferrero, vincitrice dell’ultima edizione del Premio di Studio Ciro Martorelli con un’approfondita ricerca sulla collezione Sinaglia del Museo.
Nel corso dell’evento saranno presentate al pubblico alcune opere degli artisti provenienti da collezione privata ed esposti per l’occasione.
Concluderanno l'iniziativa i canti di Natale a cura della Fondazione Istituto Musicale Fergusio Ets ed un momento conviviale con tè e biscotti offerti.
«L'ingresso è libero – precisano da via San Francesco – ma è consigliata la prenotazione».
Per info contattare lo 0172. 712982 – 711240, oppure scrivere amuseocivico.giposteca@comune.savigliano.cn.it.
Sempre al Museo civico, in questi giorni sta andando in scena “Alla ricerca dell'Angelo misterioso”, percorso didattico per le scuole primarie a cura di Betti Cifani-Associazione Attività e Cultura per Savigliano.
Fino al prossimo 19 dicembre, il percorso conduce i giovani visitatori a scoprire le misteriose creature angeliche che si affacciano da quadri, affreschi e sculture del Mugi. Una didattica finalizzata ad insegnare ai bambini l’osservazione delle opere d’arte e la comprensione del linguaggio figurativo utilizzato dagli artisti.
Il percorso si concluderà con un laboratorio in cui i giovani visitatori del Museo potranno realizzare un loro angelo per le festività.