Pubblicata la 19^ edizione del Prezzario opere edili e impiantistiche 2021

La Camera di commercio di Cuneo, grazie all’impegno profuso dagli esperti di un Comitato tecnico nominato da Ordini e Collegi professionali, Enti pubblici e Associazioni di categoria provinciali, ha pubblicato la 19ma edizione del Prezzario opere edili e impiantistiche in provincia di Cuneo 2021.

In sinergia con la Regione Piemonte è proseguito l’ampliamento della sezione dedicata all’edilizia sostenibile, a cura del gruppo di esperti del Comitato tecnico camerale e nel rispetto dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM). Questa collaborazione, avviata alcuni anni fa grazie al progetto Alcotra EcoBati, ha reso possibile la condivisione di tali aggiornamenti con il Comitato regionale e il loro inserimento nel Prezzario regionale 2021 e nel Catalogo regionale dei prodotti edilizi con certificazione ambientale.

Oltre ai prezzi CAM, in questa edizione è stata dedicata particolare attenzione all’aggiornamento di alcune sezioni, quali gli Oneri per la sicurezza, con l’adeguamento alle nuove disposizioni introdotte nel 2020 e le parti relative ai prezzi degli isolanti CAM, ai laterizi, ai serramenti in legno e vetri e all’alluminio.





“Ogni anno la redazione e la pubblicazione del Prezzario camerale rappresentano la sintesi di uno scrupoloso lavoro di squadra svolto dagli esperti del Comitato tecnico, composto da rappresentanti di enti pubblici, Ordini e Collegi professionali e mondo associativo, per mettere a sistema le forze e le esperienze di ognuno, a beneficio delle imprese, dei professionisti e dei privati - ha sottolineato il Presidente Mauro Gola – La Camera di commercio nella rilevazione delle oltre 13.600 voci da alcuni anni ha chiesto l’inserimento dei prezzi dei materiali per l’edilizia sostenibile per accompagnare la transizione ecologica di un settore di grande importanza nella nostra provincia, che nel secondo trimestre 2021 contava oltre 8.700 imprese”.





Il comparto delle costruzioni, fortemente segnato dalla crisi economica e dagli effetti negativi causati dal perdurare della pandemia, pur a fronte di un costante e progressivo calo del tessuto imprenditoriale (il settore ha perso oltre mille imprese negli ultimi 5 anni e registrato una contrazione del valore aggiunto del 10,7% nel solo 2020) vive oggi nuove prospettive di sviluppo con il rilancio dei piani infrastrutturali e il traino dei processi di riqualificazione e conversione edilizia in chiave sostenibile.





Eleonora Garino, presidente del Comitato camerale, aggiunge “Esprimo il mio personale ringraziamento ai coordinatori del Comitato, in particolare a Ivo Pellegrino, che da anni rappresenta la vera anima dei lavori, assicurandone il costante monitoraggio e avanzamento, a Laura Menardi, per l’impegnativo lavoro di coordinamento della nuova sezione sull’edilizia sostenibile e a ciascuno dei professionisti e imprenditori, espressione dei competenti Ordini, Collegi e Associazioni, che hanno dedicato tempo e passione ai lavori, consegnandoci il risultato che oggi la Camera di commercio ufficializza e rende disponibile ai tanti utilizzatori interessati ad approfondire i prezzi in assoluta trasparenza”.





Il Prezzario 2021 è disponibile in versione digitale scaricabile gratuitamente alla pagina internet https://www.cn.camcom.it/prezzario