Vans: un brand incontrastato nel settore moda scarpe

Tra i numerosi brand di moda attivi nel settore calzature, alcuni sono riusciti ad emergere nel mercato in modo davvero vincente. Capaci di seguire i trend di mercato e in molti casi di prevedere vere e proprie tendenze di settore, questi brand sono riusciti a imporsi rispetto ai competitors, guadagnando una fetta di clientela così consistente da condurre verso una crescita esponenziale e incontrastata.

Questo è ad esempio il caso di Vans, un'azienda che ha saputo dettare le regole del gioco nel settore dell'abbigliamento, con particolare riferimento al mondo delle calzature. Grazie a prodotti andati letteralmente virali, come ad esempio le Vans SK8-HI , il brand propone alla sua clientela prodotti fashion, non solo per i suoi più giovani appassionati, ma anche per un target di pubblico più adulto.

La filosofia del brand

Il successo di quest'azienda deriva dall'essere riuscita a evocare nell'immaginario collettivo gli scenari fatti del sole, del vento e del mare della California, nonché a legare il marchio alla pratica di attività sportive cool come il surf e lo skating, indissolubilmente connesse all'immagine del brand.

Le scarpe Vans sono infatti particolarmente iconiche e riconoscibili rispetto a molte altre calzature concorrenti. La filosofia aziendale racchiude però al suo interno uno stile variegato, che porta il catalogo Vans a essere composto da calzature più minimal e dai toni neutri, affiancate da scarpe con tonalità accese, ideate proprio per farsi notare tra lafolla.

Storia di un brand di successo

Erano gli anni '60, quando in California venivano vendute le prime scarpe Vans, alla modica cifra di circa 5 dollari: è un piccolo calzaturificio di Anaheim a mettere a disposizione le prime calzature del brand, riscuotendo subito un enorme successo da parte della clientela. Da quel momento, la fama del piccolo marchio ha iniziato a crescere, fino a diventare, nel panorama moda e abbigliamento, un'azienda di fama internazionale.

La caratteristica peculiari delle scarpe Vans è quella di esser costruite con materiali di qualità, ma al contempo molto semplici: dalla tomaia in tela, fino ad arrivare all'iconica suola in gomma, punto distintivo del marchio.

La cultura street e underground è poi diventata parte integrante dell'azienda, così da richiamare a sé tutte le persone vicine a quel particolare universo, trendy e affascinante. Queste calzature vengono infatti indossate particolarmente da un pubblico giovane e attento alle mode del momento, ma alcuni modelli riescono a conquistare anche una fascia più adulta, che trova nel brand un ottimo standard per quanto riguarda stile e qualità dei materiali.

Tra i numerosi modelli del brand, alcuni più marcatamente riconducibili proprio all’ambiente underground, altri invece sono più casual e adatti anche a un utilizzo a 360°: queste scarpe riescono infatti a essere indossate senza problemi anche all’interno degli ambienti lavorativi in quanto sono un perfetto mix tra sobrietà e spiccata personalità.



Le Vans inoltre sono apprezzate sia dal pubblico femminile che maschile, grazie a modelli adatti a soddisfare ogni tipologia di gusto e preferenza. Sono insomma scarpe dotate di carattere alla quale moltissimi appassionati di moda e calzature non riescono proprio a resistere.