Alla Biblioteca di Bra arrivano gli audiolibri in streaming

Dall’1 settembre 2021 l’offerta digitale della Biblioteca civica di Bra si amplia: grazie alla piattaforma MLOL-Media Library On Line arrivano infatti gli audiolibri in streaming.

Il servizio è gratuito per tutti gli iscritti alla biblioteca e dà la possibilità di accedere illimitatamente agli oltre 30.000 titoli in lingua originale (inglese, francese, arabo, cinese e molte altre) e agli 800 titoli del catalogo de “Il Narratore” in lingua italiana: grandi classici della letteratura, libri per bambini e ragazzi, approfondimenti sulla storia italiana ed europea, manuali di self-help e valorizzazione personale, raccolte di poesia e saggi su letteratura e scienza, senza dimenticare una nutrita selezione di classici latini e greci.

Per usufruire del servizio basta accedere al portale MediaLibraryOnLine ( https://bra.medialibrary.it ) con le credenziali di accesso fornite dalla propria biblioteca e visitare la sezione "Audiolibri”: sarà possibile ascoltare il libro scelto su tutti i dispositivi e da qualunque browser, semplicemente cliccando su “Ascolta” e selezionando il capitolo desiderato. MLOL inoltre mette a disposizione più di 50.000 ebooks, e 2 milioni di altri contenuti digitali tra i quali corsi e-learning, brani musicali, manoscritti, mappe, periodici, spartiti musicali, immagini, videogiochi.

Intanto, a partire dal 4 settembre la struttura di via Guala tornerà ad aprire ai visitatori anche il sabato mattina dalle 9 alle 12,30, oltre che il lunedì dalle 14 alle 18.30, dal martedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

In virtù delle recenti disposizioni in materia di prevenzione della pandemia, la consultazione dei libri a scaffale è ammessa in forma contingentata, mentre la permanenza nella sala studio interna – ma non in quella esterna – è condizionata al possesso del Green pass (solo per i maggiori di 12 anni). Rimane sempre attiva la possibilità di prenotare volumi telefonicamente o via mail, per poi recarsi sul posto per il ritiro e la riconsegna.