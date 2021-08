14^ messa annuale in alta quota ad Acceglio con i donatori del Gasm di Moretta

Sabato 21 agosto alcuni morettesi, donatori del Gasm, con il parroco di Moretta don Gianluigi Marzo insieme a cittadini di Acceglio si sono trovati nella piazza del paese in alta Valle Maira per salire alla croce dei Serri e assistere alla 14^ messa annuale in alta quota.



La bella giornata, il sole caldo e il venticello di montagna hanno reso la scarpinata, seppur faticosa, piacevole e conviviale per lo spirito di amicizia tra i partecipanti. Al termine della messa si è letta la preghiera della croce dei Serri e si è ricordato il 17^ anniversario di sacerdozio di don Gianluigi.



La giornata è proseguita con la discesa e una ghiotta polentata in compagnia e allegria.