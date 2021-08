Camminata non competitiva a Verduno per ricordare il dottor Salvino Camera

Il Rotary Club di Alba organizza, come da tradizione, una camminata non competitiva, aperta a tutti i soci,

familiari ed amici, finalizzata a ricordare il dottor Salvino Camera, socio prematuramente scomparso, a

Verduno domenica 12 settembre.



Il dottor Salvino Camera, primario di chirurgia, ha dedicato generosamente il suo tempo e la sua

professionalità di medico all’Ospedale di Wamba, a circa 300 chilometri da Nairobi (Kenya); da sei anni ha

preso vita il progetto, sostenuto dal Rotary Club di Alba, di finanziare borse di studio che permettano a

studenti con scarse risorse economiche di proseguire gli studi alla Scuola Infermieri del villaggio. I primi allievi

si sono diplomati brillantemente gli anni scorsi, diventando un sostegno per le famiglie e per la comunità.



Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti a Verduno alle ore 14,30 per le pratiche di iscrizione,

l’eventuale visita alle ore 15 di una mostra nei locali del Municipio e la partenza alle ore 15,30 per la

camminata, che si svolgerà con un percorso di circa 5 chilometri che si snoda ad anello, senza particolari

difficoltà, attraverso i vigneti del Barolo e del Pelaverga, nel panorama straordinario delle colline patrimonio

dell’UNESCO.



La giornata si concluderà con un’apericena organizzata con la collaborazione con la Cantina “I Bré” di

Verduno.



Tutte le attività si svolgeranno all’aperto, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.



La quota di partecipazione, di € 20, verrà devoluta, detratte le spese, a sostenere la scuola infermieri

dell’Ospedale di Wamba.



Per motivi organizzativi, si richiede cortesemente la prenotazione entro l’8 di settembre a alba@rotary2032.it,

o a Paola Ferrero (3355826365), Roberto Reggio (3358097325) Proloco di Verduno (3311961793).