Gli AIB della Val Bronda sistemano la strada da Sant’Eusebio a San Michele

Alle 6.30 di sabato mattina, una decina di volontari della squadra Anti incendi boschivi della Val Bronda sono entrati in azione per la riqualificazione della strada vicinale che collega Sant’Eusebio a San Michele.

Si tratta della strada che corre lungo lo spartiacque tra la Valle Bronda e la Val Po, in parte sul territorio di Pagno e in parte sul territorio di Brondello. Da tempo ormai la strada risultava compromessa, in special modo dalle piogge.

La locale squadra AIB – coordinata da Daniele Bertola – ha portato a termine un massiccio intervento di pulizia, con il taglio della vegetazione ai lati della strada e con il ripristino della sede stradale. L’intervento si è posto come la prosecuzione del lavoro svolto a settembre 2020, quando era stata ripulita la strada che da Castellar conduce prima a San Grato.

E proprio come lo scorso anno, anche la ditta “Valla escavazioni” di Pagno, ha messo a disposizione della squadra AIB un mezzo escavatore, servito per allargare la strada nei punti più stretti, per sistemare il fondo e per ripristinare le condizioni necessarie a garantire una normale percorrenza.

La “Valla escavazioni”, a suo tempo, aveva infatti manifestato l’intenzione di voler elargire una donazione a sostegno della squadra Aib della Valle Bronda, per l’impegno dimostrato durante l’emergenza Covid-19. Donazione che si è tradotta nella piena disponibilità nel concedere mezzi d’opera in caso di esercitazioni sul territorio.

A bordo dell’escavatore, Gianluca Roera, dipendente della ditta, che anche per quest’anno ha deciso di devolvere gratuitamente la giornata di lavoro al servizio della comunità locale.

L’intervento del fine settimana assume una valenza ancora più importante. Non solo infatti, manutenzione del patrimonio ambientale, ma anche ripristino di quella che, in caso di incendio, diventa una pista tagliafuoco, fondamentale per garantire un efficace intervento delle squadre AIB, in grado così di portarsi sul posto e aggredire il fronte di fuoco.

Tra i volontari coinvolti nell’esercitazione, anche Nico Giusiano, membro dell’AIB e sindaco di Pagno: “Da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale, un sincero grazie a tutti i volontari che, ancora una volta, si sono messi a disposizione della comunità.

Grazie, ovviamente, anche alla ‘Valla escavazioni’ per il prezioso sostegno e a Gianluca Roera per la generosa disponibilità”.