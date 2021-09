Tempo di ripartenza per il cinema a Mondovì: riapre il "Bertola" e si preparano i lavori per il "Baretti"

Sul sito del si possono già vedere i primi film della programmazione che, covid permettendo, offrirà pellicole per tutti i gusti.

Riaprono le sale del Cinema "Bertola" . Dopo quasi un anno di chiusura forzata dovuta al covid, giovedì 16 settembre, è in programma la ripartenza del multisala del Borgato.

Il cinema dopo il "lockdown" aveva riaperto il 24 ottobre 2020 ma aveva dovuto richiudere pochi giorni dopo, in seguito a un nuovo DPCM per il contenimento del covid, che aveva chiuso le sale cinematografiche fino a primavera.

Intanto si attende l'avvio dei lavori per la riqualificazione del "Baretti", proprietà del comune, realizzato negli anni '90, che a settembre 2020 era stato interessato da un principio di incendio nell'area di ingresso dove si trovano biglietteria e bar.

I danni furono contenuti, ma anche in seguito a questo evento il comune ha individuato una serie di interventi di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per integrare e migliorare la sicurezza antincendio dei locali.

Proprio in questi giorni la Giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dello studio tecnico Borghese di Mondovì che prevede sostanzialmente la realizzazione di ripristino e adeguamento quadri e impianti elettrici danneggiati dall’incendio, l'installazione impianti rivelazione fumi, la sostituzione lampade di emergenza e altri dispositivi antincendio, la realizzazione bagno disabili a servizio dei camerini, l'installazione impianto montascale per accesso attori disabili ai camerini, la ripresa con vernice intumescente del piano di calpestio in legno del palcoscenico.

Le opere di intervento per la messa in sicurezza dei locali e degli impianti avranno un costo di circa 130 mila euro e sono finanziati con un contributo del Ministero dell'Interno.