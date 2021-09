Incendio di un palazzo in piazza Carlo Felice a Torino: in aiuto anche i vigili del fuoco di Saluzzo

Ci sono anche i vigili del fuoco della Granda in aiuto ai colleghi di Torino, impegnati dalle 11 di oggi 3 agosto a domare l'enorme incendio divampato in un palazzo di piazza Carlo Felice.

E' infatti partita qualche ora fa una squadra dei pompieri di Saluzzo, i più vicini al capoluogo regionale.

Numerose le squadre al lavoro per spegnere il rogo. Come conferma il comandante provinciale dei vigili del fuoco della Granda Vincenzo Bennardo, la situazione è molto critica. "Ci sono più roghi attivi, gli attici e le mansarde sono tutte collegati. Le operazioni proseguiranno per tutta la notte"

Il numero delle persone evacuate dall'edificio è di una sessantina, "tutte in salvo".

Si fa strada l'ipotesi che il rogo possa essere stato causato dalle scintille prodotte da una macchina saldatrice usata da un fabbro per sistemare la cassaforte in un attico. Il fabbro era stato chiamato dal proprietario dell'appartamento, un lavoro che nulla ha a che vedere con gli interventi di edilizia in corso nel palazzo.