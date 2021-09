A Niella Tanaro svelati i vincitori dei concorsi dedicati al pane [FOTO]

Sono stati svelati ieri, sabato 4 settembre, i vincitori dei due concorsi dedicati alla filiera del pane, organizzati dalla Pro loco Niella Tanaro.

Ad aggiudicarsi il primo posto ex aequo nella categoria "panificatori" del contest "Pane artistico" Luigi Giacosa e Alessandro Vicedomini, terzo posto per Enrico Gerlotto. Nella sezione amatoriale primo posto per Marina Maria seguita da due creazioni di Anna Clerico.

La giuria, composta dal sindaco Gian Mario Mina, dal Presidente del comizio agrargio di Mondovì Attilio Ianniello e dal prof. Silvio Matteo Borsarelli anno valutato le creazioni tenendo conto della tecnica, originalità e richiamo alla tradizione dell'arte bianca.

A seguire sono stati svelati anche i premiati del concorso "Niella Tanaro tra pittura e pane", giunto alla seconda edizione, con la collaborazione dei docenti dell'Accademia delle Belle Arti di Asti e Novara.

A rappresentare al meglio il tema del 2021, l'aratura, Marta Anselmo, il cui elaborato verrà trasformato in un murales che potrà essere ammirato in paese. Secondo gradino del podio per Daniele Gamba seguito da Riccardo Fantino.

Alla premiazione, avvenuta nella cornice della prima edizione della Festa del pane, era presente anche Piero Rigucci, presidente dei panificatori della provincia di Cuneo e una delegazione del team Italia che parteciperà alla 21° Coupe d'Europe de la Boulangerie a Nantes ad ottobre e che sarà presente in occasione della proiezione del docufilm di Géraldine Giraud questa sera alle 22.

FESTA DEL PANE

Domenica 5 Settembre: dalle 10 alle 19 – Ingresso libero alle esposizioni di bancarelle con prodotti enogastronomici

alle 11 inaugurazione e taglio del nastro con autorità presso i portici del municipio

alle 16 battitura del grano

alle 22 proiezione del docufilm "In nome del pane" di Géraldine Giraud in piazza Giondo.