A Cavallermaggiore il primo Memorial per ricordare Francesco e Samuele

Primo Memorial in ricordo di Francesco Testa e Samuele Racca.

Le loro morti hanno lasciato un vuoto profondo nella comunità di Cavallermaggiore che ha deciso di organizzare un torneo di calcio in loro memoria che si svolgerà sabato 11 settembre alle ore 14.30 allo stadio San Giorgio.

Francesco Testa è venuto a mancare tre anni fa all'età di 6 anni, dopo essere stato investito da un’auto mentre scendeva dallo scuolabus.

Samuele Racca, 10 anni, originario di Sommariva del Bosco, è deceduto lo scorso luglio, in un tragico incidente all'interno dell'azienda agricola di famiglia. Giovava proprio nella squadra La Saviglianese 1919.

Entrambi classe 2011, saranno ricordati in questo evento che coinvolgerà i bambini della loro stessa leva per un totale di otto squadre. Il torneo si concluderà con un lancio dei palloncini per ricordare i loro amici che non ci sono più. Alle ore 18.30 si svolgerà la premiazione. Ingresso libero.

Il 1° "Memorial Francesco e Samuele" è stato organizzato dalla società La Saviglianese 1919, dal Comune e dalla Pro Loco di Cavallermaggiore.