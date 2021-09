Cuneo: il centro d'incontro 3 di Cerialdo ha ripreso l'attività

Lunedì 6 settembre, in occasione dei festeggiamenti patronali di San Pio X, il Centro d’Incontro n. 3 di Cerialdo ha voluto festeggiare, grazie anche alla disponibilità e collaborazione di Don Franco e Don Dino, la ripresa delle attività con un momento di aggregazione all’aperto. Numerosi i partecipanti a dimostrazione di quanta voglia si abbia di trovarsi per quattro chiacchiere in compagnia.



L’apertura del Centro e della Biblioteca è prevista a partire dal 8 settembre ogni mercoledì dalle 15 alle 18, rispettando tutte le normative previste. Per partecipare occorrerà essere in regola con il green pass, indossare la mascherina e rispettare le distanze interpersonali previste.