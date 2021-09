A Cuneo si celebra la "Giornata del Naso Rosso": giochi e allegria in piazzetta Audifreddi

Sabato 11 settembre dalle ore 16 alle ore 22.30 si rinnova a Cuneo presso la piazza Audifreddi (vicino al comune) l’appuntamento "la Giornata del Naso Rosso".



In questa giornata l’associazione cuneese CÔNIVIP, i volontari clown di corsia nata nel 2008, attiva negli ospedali Santa Croce e Carle di Cuneo, presso l’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino e in molteplici strutture sul territorio, porterà una ventata di allegria e positività nel cuore di Cuneo.

Dopo due anni di assenza dalle piazze, ritornano con la loro carica di ottimismo, voglia di vivere, condivisione dei propri ideali, allegria.



Dal pomeriggio ci saranno bolle di sapone, giochi, giocoleria, magia e verranno distribuiti molteplici sorrisi, palloncini colorati e abbracci a distanza, due volte i volontari di CÔNIVIP stopperanno ogni altra attività per esibirsi in un buffo spettacolo olimpionico.



Tale manifestazione organizzata a livello nazionale, è una giornata in cui tutti i NasiRossi delle 71 associazioni sparse in tutta italia aderenti alla Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia ODV (www.vipitalia.org), riempiranno di colori le piazze delle loro città.

In tale manifestazione ci sarà l’opportunità di conoscere ed eventualmente

sostenere le attività che essi vanno a progettare. La mission base di ogni volontario di VIP Italia è il servizio tra le corsie degli ospedali, delle RSA, nelle scuole, nelle carceri e nei luoghi di sofferenza, per portare il sorriso e la leggerezza in luoghi dove spesso vengono a mancare.

Per cui vi aspettano per condividere, nella giornata di sabato, momenti di “trascurabile felicità” per piccoli e grandi.

P.s. Se andate, andate attenti ai clown Controllori, saranno loro ad evitare assembramenti, e far si che la festa sia solo festa.