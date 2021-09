Spazzole e altri accessori per l'aspirapolvere

Gli aspirapolvere hanno diversi accessori. Ognuno ha la sua funzione. Orientarsi fra i vari articoli a disposizione non è sempre semplice, e nella seguente guida saranno analizzate le varie alternative sul mercato e tutti gli accessori necessari al funzionamento del dispositivo.

Ogni modello presenta infatti delle caratteristiche peculiari, che lo rendono più adatto a soddisfare questa o quell'altra esigenza, a pulire questo o quell'altro pavimento.

Cos'è una spazzola per l'aspirapolvere?

La spazzola è un accessorio che a volte viene fornito assieme all'aspirapolvere mentre talvolta è necessario acquistarlo a parte. È usato per pulire tendaggi, tappezzerie, tappeti e altre superfici particolari che potrebbero essere danneggiate passando direttamente l'aspirapolvere. Può essere alimentata dall'aspirapolvere o separatamente da questo, presenta inoltre un rullo spazzola rotante più piccolo, come quello che si trova sul fondo di un normale aspirapolvere verticale.

Aiuta a rimuovere la polvere o i peli di animali domestici che potrebbero essere bloccati nei mobili, evitando di danneggiare i tessuti delicati.

È inoltre particolarmente indicata per l'uso sulle scale con moquette, consentendo di pulire a fondo il tappeto sulle scale senza dovere utilizzare l'aspirapolvere verticale su ogni gradino, la quale può essere ingombrante e perfino pericolosa se si inciampa sul cavo.

Quasi tutti gli aspirapolvere sono forniti di una semplice spazzola per la tappezzeria ma, per avere un modello decente, è di solito necessario acquistarlo a parte.

Spesso acquistare questo tipo di accessorio può essere un'ottima scelta, soprattutto se si hanno animali domestici in casa, o pavimenti e mobili particolari, per non rischiare di danneggiare queste superfici.

Quali sono i modelli presenti sul mercato?

Spazzola combinata

Si tratta di quella più comune. Puoi ripulire da polvere, funghi, muffa e allergeni diversi tipi di superficie, come moquette, tappeti, lineoloum e altri rivestimenti per pavimenti.

In genere contiene due impostazioni, che è possibile scegliere a seconda delle esigenze specifiche.

Se nella tua casa hai principalmente pavimenti duri o tappeti, allora solitamente questo tipo di spazzola è sufficiente.

Questo tipo di spazzole a volte sono vendute assieme all'aspirapolvere, altre volte si rende invece necessario comprarle a parte.

Spazzola per parquet

Per i pavimenti più delicati, è talvolta necessario utilizzare una spazzola apposita. Una spazzola per parquet ha peli extra-morbidi, in modo da evitare di graffiare il pavimento.

Consigliata anche per i pavimenti laminati.

Se hai un pavimento in legno, questo tipo di spazzola rappresenta sicuramente la migliore soluzione possibile.

Turbospazzola

Questi modelli consentono, grazie alla velocità e all'intensità della rotazione, di ottenere diversi passaggi di spazzola allo stesso momento. Quindi, velocità di aspirazione e precisione sono le caratteristiche principali di questo prodotto, con cui è possibile rimuovere meglio lo sporco o i peli lunghi degli animali. Tuttavia, a parte il prezzo talvolta più elevato, questo tipo di spazzola ha in genere una bocca di aspirazione abbastanza grande, e quindi difficilmente, date le dimensioni, riesce a passare sotto i mobili bassi.

Se si hanno animali domestici, tappeti a pelo lungo o tappeti lunghi nella propria casa, questo tipo di spazzola è sicuramente la scelta migliore.

Mini-spazzole

Questo tipo di spazzola è l'ideale per pulire, con precisione, superfici particolarmente delicate.

Le setole rimuovono funghi, polvere e altri allergeni da tastiere, specchi, mobili, superfici piane e altri oggetti delicati.

Chiaramente non sono adatte per la pulizia dei pavimenti, per cui esistono altri modelli.

Materiali e caratteristiche

Una spazzola per aspirapolvere che si rispetti deve essere studiata in modo tale da evitare di danneggiare i mobili e le superfici con cui viene a contatto. Importante è anche la facilità di uso, e le dimensioni. Fondamentale è, infine, l'ottimizzazione del flusso d'aria, per evitare usura e rumore.

Per trovare spazzole e altri accessori per l'aspirapolvere, un buon sito si trova al seguente indirizzo: https://www.davy.it. Qui è possibile trovare un ampio catalogo di prodotti, per scegliere quello che più si concilia con le proprie esigenze.