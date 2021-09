Un laboratorio dantesco per bambini alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo

Conoscere le proprie paure e rappresentarle per superarle: è questo il focus del laboratorio per bambini ‘Avventure nella selva oscura’ in programma alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo 25 settembre. L’attività, inserita all’interno di ‘Amor mi mosse. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi’, progetto che vede come capofila il settore culturale della Fondazione Opere Diocesane Cuneesi insieme al settimanale cuneese La Guida, è promossa dalla Fondazione Opere Diocesane Cuneesi.



Alle ore 15 e 16.30 l’associazione noau | officina culturale con una lettura creativa e Lucia Polano de La Scatola Gialla con un laboratorio faranno sperimentare ai bambini dai 7 ai 12 anni un viaggio sulle orme di Dante. I partecipanti saranno invitati ad attraversare la propria selva oscura con le sue paure e a rappresentarle sotto forma di mostri. Proprio come nel viaggio del Sommo Poeta, anche nel loro sarà fondamentale la presenza e l’aiuto di figure amiche. L’associazione noau | officina culturale, oltre ad essere responsabile del project management e del coordinamento operativo della rassegna ‘Amor mi mosse. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi’, ha curato nei mesi scorsi diversi appuntamenti danteschi per bambini all’interno del programma, alcuni dei quali proprio insieme all’associazione culturale La Scatola Gialla. La Casa del Quartiere Donatello (via Augusto Rostagni 23L) è un luogo pubblico, aperto e libero, in cui si sperimenta la partecipazione dei cittadini alla vita del quartiere; uno spazio aggregativo da 0 a 100 anni in cui convivere e mettersi in gioco, passare un po’ di tempo libero o fare qualche attività di gruppo.



I due laboratori, fruibili da un massimo di dieci partecipanti per turno, sono a partecipazione gratuita; prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite (link disponibile su www.amormimosse.com).



Il calendario delle iniziative di ‘Amor mi mosse. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi’, aggiornato costantemente con tutti i dettagli e i link per le prenotazioni, è disponibile sul sito web del progetto; ove non diversamente indicato le attività sono a partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria.



Info: www.amormimosse.com ; www.facebook.com/amormimosse; www.instagram.com/amormimosse; info@amormimosse.com