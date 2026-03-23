Pasquetta a Saluzzo tra antiquariato, musei aperti e l'ultimo giorno della mostra di Ferdinando Scianna

La Pasquetta a Saluzzo si conferma un appuntamento atteso e ormai consolidato, capace ogni anno di richiamare visitatori e appassionati tra le vie del centro storico. Lunedì 6 aprile torna il MercAntico, il tradizionale mercatino dell’antiquariato minore e dell’usato che anima piazze e strade con oggetti d’altri tempi, curiosità e pezzi unici.

Un evento che, nel tempo, è diventato parte integrante dell’offerta cittadina, inserendosi in un sistema più ampio di proposte culturali e turistiche che rendono Saluzzo una meta ideale per trascorrere le festività pasquali.

Accanto al MercAntico, la città invita a scoprire i suoi musei, aperti e pronti ad accogliere il pubblico con percorsi tra storia, arte e identità del territorio. In particolare, sarà possibile visitare per l'ultimo giorno la mostra fotografica dedicata a Ferdinando Scianna, ospitata presso la Castiglia, un’occasione per immergersi nello sguardo di uno dei più importanti fotografi italiani contemporanei.

Saluzzo si presenta così come una destinazione capace di offrire un’esperienza completa: dalla passeggiata tra le bancarelle del centro storico, alla visita dei musei, fino alla scoperta delle eccellenze locali e dei luoghi simbolo della città.

La giornata di Pasquetta inaugura, inoltre, un mese all’insegna dell’arte e della cultura con Start che l'11 aprile darà il via a un ricco calendario di appuntamenti diffusi in città, per un mese da vivere tutto all'insegna dell'arte.

Cuore pulsante della manifestazione sarà l’88ª Mostra Nazionale dell’Artigianato che, proprio l’11 aprile, partirà animando gli spazi del Il Quartiere e del Museo Civico Casa Cavassa, coinvolgendo artigiani, laboratori, incontri e dimostrazioni. Un percorso che si snoda tra le vie della città e che racconta il saper fare, tra tradizione e innovazione, con uno sguardo rivolto anche al futuro e alla sostenibilità.

Appuntamento dunque lunedì 6 aprile a Saluzzo, per una Pasquetta tra tradizione, arte e territorio, che apre le porte a un’intera stagione di eventi e cultura.