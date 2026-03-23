Imperia, torna “Sol&vento – Energia di Primavera”: aquiloni, sport e cultura per la 25ª edizione

È giunto alla 25ª edizione uno degli appuntamenti più attesi della primavera a Imperia: “Sol&vento – Energia di Primavera”, l’evento promosso dalla Città di Imperia con il patrocinio della Regione Liguria e il sostegno di GSE – Gestore Servizi Energetici del Ministero dell’Ambiente. La manifestazione, organizzata dall’assessorato alle Manifestazioni in collaborazione con Espansione di Paola Savella, si svolgerà a Borgo Marina nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, con il supporto dei partner Marina di Imperia, CIV Borgo Marina e ABACO.

L’edizione 2026 si articola in quattro comparti principali: spettacolare, istituzionale, commerciale e culturale, quest’ultimo grande novità dell’anno, ampliando l’offerta e trasformando l’evento in un’esperienza completa per tutte le età.

Il cuore della manifestazione sarà la spiaggia, dove il cielo si riempirà di colori grazie alle esibizioni di aquiloni statici monofilo, giganti gonfiabili, aquiloni acrobatici e coreografie sincronizzate su base musicale. Tra gli ospiti internazionali spicca il ritorno del club svizzero Carpe Diem, che dopo dieci anni riporta a Imperia le sue spettacolari creazioni, vere opere d’arte volanti tra figure geometriche, animali e installazioni scenografiche. Accanto a loro una nutrita presenza italiana con oltre trenta aquilonisti provenienti da Genova, Milano e Torino e gruppi di rilievo come Atheste Team, celebri per gli aquiloni “cellulari”, l’Associazione Volo Alto Verbano, protagonista nei festival internazionali, i milanesi Cavi Sciolti, specialisti del volo acrobatico, il campione Loris Gerbino, i Microaquilotti con le loro gigantesche strutture gonfiabili e il Trio Kite Club, noto per le esibizioni a tre aquiloni simultanei. Non mancheranno performance spettacolari con aquiloni capaci di sollevare persone, voli sincronizzati e lunghi treni colorati che attraverseranno il cielo di Imperia, accompagnati dalle voci di Maurilio Giordana nella giornata di sabato e Roberto Grasso la domenica.

Accanto allo spettacolo, ampio spazio alle attività sportive e al divertimento con prove gratuite di surf e SUP, lezioni di windsurf, battesimo della sella con pony e cavalli e il tradizionale gran falò del sabato sera con musica, food & drink e tornei sulla spiaggia.

Sulle Banchine Medaglie d’Oro saranno protagonisti i laboratori per la costruzione di aquiloni, stand espositivi, attività associative e una Green Area dedicata alle energie rinnovabili e alla mobilità sostenibile, insieme a prove gratuite di skate. L’area di Calata Anselmi sarà invece dedicata alle famiglie con il Microcirco, giochi tradizionali, gonfiabili e attività di trekking urbano.

Grande novità del 2026 è lo spazio culturale “E-qui-libri” all’Expo Salso, che proporrà incontri con autori, case editrici, laboratori per tutte le età e un’area lettura arricchita da degustazioni di tisane, aggiungendo una dimensione culturale a una manifestazione già ricca e trasversale.

Infine, la passeggiata a mare sarà animata da stand di prodotti tipici e biologici, tra vini, miele, salumi, formaggi pregiati come il Castelmagno e specialità piemontesi, insieme a eccellenze come la salsiccia di Bra e la porchetta di Ariccia, birre artigianali e liquori tradizionali, affiancati da un’ampia proposta di artigianato creativo tra oggetti in legno, lampade artistiche, bijoux, accessori, creazioni personalizzate e spazi dedicati a fumetti e illustrazioni.

Con un programma sempre più ricco e articolato, “Sol&vento – Energia di Primavera” si conferma un evento capace di unire spettacolo, sostenibilità, cultura e tradizione, richiamando ogni anno appassionati e famiglie da tutta Italia e dall’estero.

PROGRAMMA

Sabato 29 marzo

ore 10,00 Apertura Mostra mercato, Prove di volo e Lezioni gratuite, Expo Salso

ore 11,00 "Che cos'é un libro?" lettura e laboratorio pratico per bambini fascia 3/5 anni

a cura L’Armadilla (Expo Salso Sala Laboratori)

ore 14,00 Apertura Laboratori, Giochi, ed inizio esibizioni aquiloni

ore 14,30 Trekking urbano alla scoperta del Parasio a cura di Monesi Young in collaborazione con il Circolo Parasio (partenza Expo Salso)

ore 15,30 "Monocirco" con Squilibrio Fem Spettacoli

ore 15,30 "Animali" di Walter Obert premio Demetra per la letteratura ambientale

(Expo Salso Sala Laboratori)

ore 16,15 Saveria Russo “Fiabe e favole per te” (Expo Salso Sala Laboratori)

ore 16,30 Esibizione di Macumba fitness con Barbara

ore 17,00 Esibizione di Zumba con Rosy

ore 17,00 Stefania Di Pietro “Chi ha preso la mia ghianda?” (Expo Salso Sala Laboratori)

ore 17,15 2° spettacolo "Monocirco"» con Squilibrio Fem Spettacoli

ore 18,00 Esibizione Country Style & Smile

ore 19,00 Gran FALO’ in spiaggia con musica Dj Beat , drink & food

Torneo di calcio con la asd Oneglia calcio e Beach Volley

Domenica 30 marzo

ore 10,00 Inizio secondo giorno di Sol&vento

Apertura Mostra mercato, Prove gratuite, Laboratori, Giochi, Expo Salso ed inizio esibizioni aquiloni

ore 10,00 Trekking Verdeazzurro da Porto Maurizio a Torrazza e Poggi a cura di Monesi Young (partenza Expo Salso)

ore 10,30 "Cara Libreria" lettura e laboratorio pratico per bambini fascia 6/10 anni

a cura L’Armadilla (Expo Salso Sala Laboratori)

ore 11,30 Carla Bronzino “Masolino lo scoiattolino scopre la primavera”

(Expo Salso Sala Laboratori)

ore 15,30 "Mi porti alla sfilata?" sfilata amatoriale con cani meticci e di razza. A cura

del "Rifugio la cuccia - Lega Nazionale per la difesa del cane sez. Imperia"

ore 16,00 "Uno spettacolo per due" con il Duo Kida Fem Spettacoli

Orari della manifestazione:

27 marzo dalle ore 16,00 alle 20,00 E-QUI-LIBRI all’Expo Salso

28 marzo dalle ore 10,00 alle 19,00 (esibizione aquiloni a partire dalle ore 14,00)

29 marzo dalle ore 10,00 alle 19,00

Per informazioni:

Paola Savella 338/7338321 www.espansioneeventi.it

FB: Sol&vento energia di primavera