"Dalla Jugoslavia ai Balcani Occidentali", a Boves 80 opere di umorismo grafico raccontano trent'anni di storia europea

Un viaggio tra satira, attualità e storia europea attraverso lo sguardo degli artisti dell'Europa orientale e balcanica. È questo il senso della rassegna Eurohumor "Dalla Jugoslavia ai Balcani Occidentali", organizzata da Apiceuropa in collaborazione con Primalpe, che presenta 80 opere originali realizzate dal 1992 ai giorni nostri.

Gli autori provengono da quindici Paesi – Bulgaria, Croazia, Serbia, Ucraina, Lituania, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Turchia, Polonia, Romania, Albania, Slovacchia, Bielorussia, Moldavia ed Estonia – testimoni di una stagione storica segnata da grandi cambiamenti politici e sociali.

I temi affrontati spaziano dalla caduta delle frontiere alla guerra e alla pace, dall'allargamento dell'Unione Europea all'introduzione dell'euro, dalle disuguaglianze tra ricchezza e povertà all'ecologia, fino agli aspetti più quotidiani e universali come il cibo, le favole, le leggende e i simboli della vita moderna. Ne emerge un racconto per immagini ironico ma profondo sui mutamenti dell'Europa contemporanea.

L'esposizione è visitabile presso la sede di Apiceuropa, in via Roncaia 85 a Boves, tutti i giorni fino al 30 aprile, su prenotazione al numero 333.1210729 .