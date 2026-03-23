Dal Ladakh alla Spiti Valley, al Borelli di Boves un viaggio fotografico nel cuore buddhista dell'Himalaya

Dalla "Venezia dell'Himalaya", Srinagar, risaliremo le valli remote dello Zanskar fino all'incredibile monastero incastonato nella roccia di Phuktal. Un cammino che ci porterà nel cuore del Ladakh e, infine, nella Spiti Valley: terre diverse per confini, ma unite da un’unica anima buddhista e paesaggi unici.

È questo il tema del consueto appuntamento dedicato ai viaggi a cura dell’associazione bovesana Totem & Tabù che si terrà al Borelli venerdì 27 marzo alle ore 21.

Un viaggio a cura di Enrico Guala, un cuneese della Valle Stura, appassionato di montagna, fotografia e reportage di viaggi in India del Nord e Sud Est asiatico.

La passione per la cultura e simbologia buddhista tibetana l’ha portato più volte in India del Nord e negli stati dell’Himachal Pradesh e Jammu&Kashmir per documentare e studiare popolazioni dalla cultura millenaria.

Diverse collaborazioni con testate di viaggi e reportage online, tra cui Lonely planet india del nord edizione 2008; nel 2013 viene pubblicata la sua prima guida illustrata dal titolo Ladakh:tra Terra,Cielo e Gompas ed. La memoria del Mondo di Magenta.

Ad aprile 2018 esce la seconda guida dal titolo “Ladakh&Zansakr” ed. La memoria del Mondo di Magenta che oltre ad aggiornare con mappe e cartine la prima edizione sul Ladakh, viene aggiunta la remota Valle dello Zanskar.