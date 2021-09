Cuneo, non si fermano i lavori al Parco Parri: già visibili le forme principali del futuro "polmone verde"

Sono continuati anche nei mesi estivi i lavori di costruzione del nuovo Parco Parri di Cuneo, quello che sarà - dopo l'inaugurazione in programma per la prossima primavera - un vero polmone verde di ben otto ettari (70.000 metri quadrati totali).

Già ben visibili le forme principali del futuro parco. Sono stati completati gli scavi per il laghetto naturalistici già riempito con l'acqua, e che presto vedrà l'installazione delle Phragmites australis e delle Typha latifolia per la sua fitodepurazione, e sono perfettamente definiti il fosso e i percorsi pedonali adiacenti; sono poi iniziati gli scavi per realizzare gli specchi d'acqua con ciottoli di fiume, i lavori di realizzazione della zona attrezzata dove sorgeranno i campi sportivi, le aree fitness e quelle dedicate ai bambini e quelli per il frutteto didattico.

In completamento la messa a dimora dei nuovi 535 alberi, sono stati terminati i filari ellittici che definiscono le geometrie del parco, le le aree parcheggio di via Don Orione e il marciapiede che delimita l'intera area.