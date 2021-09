AIDO lancia il QR-code per un progetto 2.0

La tecnologia è sempre più evoluta ed i giovani sempre più alla ricerca di innovazione e novità.

Ecco allora che per festeggiare i 45 anni di presenza attiva sulla "Granda" che AIDO ha raccolto l'idea di due giovani dirigenti associativi, Anna e Diletta, che hanno portato a dar concretezza ad un QR-code posizionato in ogni occasione di promozione e divulgazione del dono quale possibilità ed opportunità per catturare l'attenzione e stimolare ad una riflessione utile ad entrare "in squadra" grazie al modulo di adesione "al dono".

Il go-live avvenuto a Bra in occasione dell'evento internazionale "Cheese", in questi giorni che preludono la Giornata Nazionale AIDO d'Informazione alla donazione di organi, tessuti e cellule (25 Settembre), con la sempre utile collaborazione del CSV Cuneo, saranno via via diffusi e posizionati a macchia d'olio sul territorio della provincia di Cuneo importanti ed evidenti korus che in modo simpatico cattureranno l'attenzione in particolare di chi vorrà esprimere un gesto d'amore.