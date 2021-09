Nuovo lavaggio per contenitori dell’umido a Bra

Con l’arrivo dell’autunno si svolgerà l’ultimo passaggio del 2021 del servizio di pulizia dei contenitori dell’organico delle diverse utenze presenti sul territorio braidese.

Come sempre le operazioni riguarderanno solamente i bidoni di grandi dimensioni carrellati in uso presso condomini e attività commerciali e non i piccoli mastelli da 25 litri monofamiliari.

Le operazioni di pulizia si svolgeranno a partire dal 2 ottobre in concomitanza con la raccolta dell’umido, secondo il calendario dei passaggi distribuito alla popolazione (il martedì e il sabato nella zona A, il lunedì e il venerdì nella zona B).

Per usufruire del servizio occorre lasciare i contenitori esposti su strada dopo il passaggio del mezzo di raccolta e attendere le 13 per ritirarli all’interno.