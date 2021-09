Peveragno: per gli AIB conclusa l'assistenza al punto vaccinale di Palazzo Bertello

Venerdì 17 Settembre è stato l'ultimo giorno dei turni di assistenza presso il punto vaccinale di Borgo San Dalmazzo “Palazzo Bertello” per i volontari della Squadra AIB di Peveragno.

Un servizio iniziato nei primi giorni di aprile che ha visto impegnati i volontari di diverse Squadre AIB e squadre di Protezione Civile della zona nelle operazioni di accoglienza e aiuto alla compilazione del moduli necessari per la vaccinazione.

Il servizio attivo 7 giorni su 7 occupava chi si rendeva disponibile dal mattino sino a sera I volontari della Squadra AIB di Peveragno hanno fornito assistenza presso il “Palazzo Bertello” per più di 350 ore di monte ore suddivisi in una quindicina di giorni a cui vanno sommati i turni di assistenza che nello stesso periodo la squadra, su richiesta dell’amministrazione comunale, ha fornito in occasione delle vaccinazioni che avvenivano presso gli studi dei medici di base Peveragnesi.

Un totale di circa 400 ore donate dai volontari al programma di vaccinazioni.

In generale l’emergenza Covid ormai impegna i volontari dal marzo 2020 quando, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, la squadra era attiva sul territorio per far fronte a questa nuova emergenza.

"Per tutti noi, l’emergenza Covid è stata ed è tutt’ora un’esperienza strana. Nessun di noi, e in questo noi vogliamo racchiudere tutto il sistema di Protezione Civile, avrebbe mai pensato di dover far fronte a questa tipologia di emergenza ma con spirito altruista e voglia di rendersi disponibili verso coloro che hanno bisogno i volontari hanno saputo fornire aiuto e fare bagaglio delle molteplici esperienze maturate".

I volontari porgono i più sentiti ringraziamenti ai colleghi della Squadra AIB di Borgo San Dalmazzo responsabili dei turni presso il “Palazzo Bertello”, i quali hanno saputo orchestrare la gestione del personale disponibile e le esigenze dei singoli in modo da poter garantire sempre l’efficienza del servizio

Chiunque fosse interessato ad iscriversi ed entrare a far parte della Squadra AIB di Peveragno può contattarci al 3408353154 oppure tramite i social