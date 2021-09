E' Giovanni Ferrero la vittima dell'incidente nella vigna di borgata Possa a Clavesana

E’ Giovanni Ferrero l’uomo di 56 anni rimasto vittima dell’incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri in un vigneto di borgata Possa a Clavesana.



Impegnato nella vendemmia delle dolcetti nella vigna di famiglia, per ragioni ora al vaglio delle autorità Ferrero ha perso il controllo del trattore su cui stava operando e ne è stato travolto. Ancora cosciente è riuscito a chiamare i soccorsi.



E’ stato trovato così dall’equipe del 118, intervenuto con l’elisoccorso, e dalle squadre dei Vigili del Fuoco. Le sue condizioni sono parse da subito gravi e l’uomo è stato immediatamente trasferito al CTO di Torino, dove è deceduto dopo alcune ore.



Socio della Cantina di Clavesana, era nato e cresciuto nella stessa borgata di Possa, dove tuttora viveva con la mamma e una sorella. "Era un bravo ragazzo, riservato ma che ha sempre lavorato tanto. Mancherà un leone che teneva su un'intera azienda - lo ricorda il sindaco Luigi Gallo -. Una tragedia per tutta la comunità che ieri non mi sarei mai aspettato".



I tecnici dello Spresal, intervenuti sul posto ieri pomeriggio, stanno adesso vagliando la dinamica dell’incidente. La salma del 56enne si trova all’obitorio dell'ospedale di Torino, nell’attesa del nullaosta al trasferimento a Clavesana per poter procedere con i funerali.