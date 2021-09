Scontro frontale tra due mezzi nella notte a Barolo

Incidente stradale nel territorio di Barolo nella notte di oggi, venerdì 24 settembre.

Lo scontro tra due autovetture è avvenuto intorno alla mezzanotte, in regione Crosia, poco prima dell’ingresso in paese lungo la strada provinciale 3. Alla guida dei due veicoli una donna e un ragazzo, entrambi dell’Albese.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba con i volontari di Dogliani per la messa in sicurezza dei veicoli e per liberare i due conducenti, rimasti incastrati all'interno degli abitacoli. L’équipe medica del 118 li ha quindi soccorsi e presi in cura.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, non in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Bra.