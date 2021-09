Bra, tafferugli in via Cavour nella notte tra venerdì e sabato: "Sicurezza al primo posto. La vera Bra è diversa" (VIDEO)

Una vera e propria rissa, che ha coinvolto una decina di giovani circa e che - fortunatamente - si è risolta senza feriti, con sette identificazioni da parte delle forze dell'ordine e senza alcuna denuncia.

I fatti si sono svolti nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 settembre, poco dopo la mezzanotte, nella centralissima via Cavour. I giovani hanno circondato un Suv e fatto scendere gli occupanti, ci sono stati alcuni spintoni e il volo di un bicchiere prima dell'intervento dei carabinieri con quattro pattuglie e della polizia Locale con due.

Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia ha postato un video della rissa su Twitter: "Non è Caracas, ma il centro di Bra, cittadina della provincia di Cuneo - si legge nel post - . La tolleranza si ferma nel punto in cui il comportamento di alcuni impedisce alle altre persone di avere una vita normale, senza paura di dover uscire di casa. Chi usa violenza va punito severamente".

"Senza sottovalutare nulla, credo che la vera Bra non sia questa, quanto piuttosto quella che dimostra solidarietà, accoglienza e rispetto delle regole - ha sottolineato il sindaco Giovanni Fogliato - . Questi episodi vanno certamente affrontati con estrema fermezza, e ringrazio le forze dell'ordine per la tempestività dell'intervento".

"Per noi la sicurezza dei cittadini è al primo posto ed è argomento di grandissimo lavoro da parte di tutti. Nell'ultima variazione di bilancio destiniamo del denaro per l'acquisto e l'installazione di un certo numero di telecamere e di due nuovi mezzi per la Municipale: continueremo, sempre più, a intensificare la nostra azione sul tema sicurezza".