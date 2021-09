Città dei Talenti “On the Road” fa tappa a Savigliano

Città dei Talenti “on the Road” prosegue il suo viaggio e fa tappa a Savigliano domenica 3 ottobre 2021, all’interno della Manifestazione Mestieri e Cielo aperto.

Nella cornice di Piazza Santarosa – all’interno del Polo della formazione – i bambini dai 7 agli 11 anni potranno partecipare a laboratori pratici e ad altre molteplici attività realizzate dagli orientatori, in una giornata dedicata all'esplorazione di se stessi e dei propri talenti.

Programma:

Ore 10.00 "Alla scoperta del talento" – attività esplorativa

Ore 11.00 "Le mani in pasta" – laboratorio pratico

Ore 15.00 "Le mani in pasta" – laboratorio pratico

Ore 16.00 "Alla scoperta del talento" – attività esplorativa

Ore 17.00 "Le mani in pasta" – laboratorio pratico

La Città dei Talenti integra e connette un luogo fisico – allestito a misura di bambine e bambini, ragazzi e ragazze dai 7 ai 13 anni – con attività orientative sul territorio cuneese, così da poter coinvolgere in modo capillare anche i luoghi geograficamente più difficili da raggiungere.

E' un progetto ideato da Fondazione CRC, selezionato e cofinanziato insieme a "Impresa sociale Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’ente capofila è la Cooperativa Sociale O.R.So, con un ampio coinvolgimento di partner attivi in ambito educativo: Cooperative, Agenzie formative, Associazioni di categoria, Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Territoriale e Fondazione Zancan.

Saranno presenti per tutta la giornata i partner di quadrante: Cooperativa Orso, Cooperativa Armonia, Cooperativa Proposta 80 e l’Agenzia formativa CNOS FAP.



Tutti i laboratori sono ad accesso libero fino al raggiungimento dei posti disponibili, nel rispetto della normativa COVID -19 vigente. E’ gradita la prenotazione.