Mondovì si racconta con un dj set tra mongolfiere e musica [VIDEO]

E' stato svelato ufficialmente ieri sera, lunedì 27 settembre, il progetto del team "Orizzonti sonori" che vede protagonisti Mondovì e le mongolfiere dell'Aeroclub.

Dopo il successo di "Suono di una notte di mezza estate", concerto in distance-mode, trasmesso in filodiffusione lo scorso anno, per le vie del centro cittadino, Mondovì diventa protagonista sul palcoscenico del web, con una diretta streaming su Facebook, con la collaborazione di diversi media partner, tra cui il nostro giornale.

Un nuovo format che unisce suoni e immagini per raccontare il territorio.

I dj e producers monregalesi Gabriele Giudici e Fabrizio Molineri, con l’estro creativo di Barbara Gourdain hanno dato vita a un dj set tra le nuvole che è diventato un filmato di circa 30 minuti che racconta la città del Belvedere da una prospettiva unica.