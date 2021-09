La biblioteca di Moretta organizza un pullman per il Salone del Libro di Torino

In biblioteca a Moretta sono aperte le prenotazioni per organizzare un pullman per il Salone del Libro di Torino, nella giornata di venerdì 15 ottobre, con partenza alle 13. Il biglietto d’ingresso al Salone verrà invece gestito da ogni partecipante, che potrà acquistarlo on line o all’ingresso.

Prenotazioni in biblioteca ogni martedì e giovedì 9-12 e 15-18, il mercoledì 9-12 e 14,30-16,30, il sabato 9-11.

Inoltre, sabato 2 ottobre la biblioteca promuove la “Festa dei nonni”. Invita tutti i bambini di Moretta a presentarsi in biblioteca accompagnati dai nonni alle 10,30 del mattino per una lettura a tema. Nel corso della mattinata verrà inoltre riproposta l’iniziativa “Nati per leggere” con la consegna a tutte le famiglie dei bimbi nati nel 2020 di un libro di lettura.

Occorre prenotarsi in biblioteca giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 anche telefonicamente al numero 0172-911204. Per accedere è necessario il Green Pass.