Arte e musica: presso il museo Mallé di Dronero il secondo appuntamento dell'iniziativa "L'Orecchio del Mallé"

"Una modalità mai sperimentata al Museo Mallé, che diviene un “nuovo spazio per crescere insieme”, nel quale le famiglie con i bambini avvicinano il mondo unico e avvolgente delle creazioniartistiche e musicali".

A Dronero, presso il museo civico Luigi Mallé, l'iniziativa “L’Orecchio del Mallé”, ideata e co-guidata dalla curatrice Ivana Mulatero, si articola in sei appuntamenti cadenzati nell’anno 2021 (il primo era avvenuto lo scorso 29 maggio), dedicati a conoscere, in musica e in arte, le emozioni dello stupore, della paura, della rabbia, del disgusto, dello stupore, della tristezza e della gioia.

Domani pomeriggio, sabato 9 ottobre, alle ore 16.00 il secondo appuntamento. Rachele Andreis, Sara Bonardello, Angelica Izzi, Ilaria Riba della classe di flauto traverso dell’Istituto Comprensivo di Dronero, diretti da Sara Rinaudo proporranno, alle famiglie con bambini, un repertorio di vario genere: dal classico al pop, dal folclorico al cinematografico, fino a includere duetti inediti di compositori droneresi.

Una frizzante Miss Maria (Maria Laura Silano) condurrà invece i bambini alla scoperta delle emozioni ispirate dai quadri e amplificate dagli intermezzi musicali eseguiti dal vivo. Il focus sarà incentrato sullo storico delle arti Luigi Mallé (Torino, 1920-1979). La sua passione per la musica sarà infatti il filo conduttore per attraversare la sua vicenda biografica, ma anche per avvicinare il pubblico delle famiglie con bambini in maniera non convenzionale alle opere della collezione del museo.

Prezioso per le attività online sulle pagine social del museo, il contributo Serena Bosca e Giorgia Ubezzi.

La partecipazione, per le famiglie con bambini interessate, è gratuita. Occorre però prenotarsi, telefonando ai seguenti numeri 0171 291014 / 347 8878051 oppure inviando una mail a museo.mallé@comune.dronero.cn.it.

L’iniziativa, nel suo complesso, è realizzata per volontà dell'associazione Espaci Occitan e del comune di Dronero, sostenuta dalla Fondazione CRC e dal contributo della Regione Piemonte.