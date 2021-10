Bra: si potrà richiedere la concessione di buoni spesa dal valore di 250 euro

Da lunedì 4 ottobre e sino alle ore 24 di domenica 17 ottobre 2021 i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid 19, aventi i requisiti necessari, potranno inviare richiesta per la concessione di buoni spesa del valore di 250 euro, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale.

L’assegnazione dei buoni spesa è destinata a nuclei familiari residenti nel Comune di Bra e in possesso di ISEE in corso di validità pari o inferiore a 6.000 euro.

E’ necessario non avere beneficiato dei buoni spesa erogati nel periodo temporale compreso tra il mese di dicembre 2020 e marzo 2021; non beneficiare o aver beneficiato nel 2021 dell’emporio solidale gestito dalla Caritas Interparrocchiale; non beneficiare o aver beneficiato nel 2021 dell’assistenza economica erogata dal servizio sociale intercomunale; non occupare quale casa di abitazione un alloggio di categoria catastale A1, A8 e A9; non possedere un autoveicolo e/o un motoveicolo immatricolato per la prima volta nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente bando; non possedere camper, natanti o imbarcazioni da diporto; aver rateizzato l’eventuale morosità maturata nei confronti del Comune di Bra relativa ai servizi scolastici a domanda individuale.

I buoni spesa verranno erogati sino ad esaurimento delle risorse economiche, assegnando priorità alle istanze presentate dai nuclei familiari con presenza di figli minori o persone disabili. In caso di risorse economiche insufficienti rispetto al numero delle istanze ricevute, ulteriore priorità verrà determinata dal possesso di attestazione ISEE avente il valore economico più basso.

L’elenco degli esercizi commerciali in cui poter spendere i buoni assegnati verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune di Bra.

Le domande (con allegata carta di identità del richiedente) potranno essere inviate esclusivamente on line tramite la piattaforma digitale dedicata, all’indirizzo: https://mol.comune.bra.cn.it/mol/sostalim2021.xhtml.

Per l’aiuto alla compilazione e all’invio della domanda è possibile rivolgersi all’Associazione Insieme, (corso IV Novembre n. 20 – Bra): tel. 0172.244462, cell.371/3200552.