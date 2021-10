Prorogata la mostra “Paesaggi ritrovati” al Museo Mallé di Dronero

L’allestimento del Museo Mallé lascia liberi i fogli incisi e testuali di flottare come drappi o stendardi sulle pareti, mentre mantiene serrate in cornici le vedute fotografiche, e ad ogni specifico sia di luogo che di linguaggio, è dedicato uno spazio a sé. S’incomincia con le storie catturate con l’obiettivo di Pellegrino in corsa con la mutevolezza delle nebbie scese a rendere tenebroso lo skyline delle cime valmairesi e si prosegue con le tavole incise sui medesimi soggetti da Franco, in un ritmo binario tra punti di vista differenti che si ripete con i soggetti della valle Stura.

Un filtro mentale presiede lo sguardo dei due artisti sul mondo che popola le valli - quel prometeico “mondo di rupi” evocato da Cesare Pavese - teso non a rispecchiarlo tal quale ma a ricrearlo sulla base di una misura personale che possa mediare di volta in volta la figuratività dei soggetti e l’astrazione delle forme. La luce, elemento peculiare dell’attività fotografica di Pellegrino, parimenti sostanzia i segni incisi e deposti sui fogli bianchi di Franco che restituiscono lame taglienti di oscurità, brevissime fessure che lasciano scorrere quanto l’occhio dell’incisore ha traguardato e prescelto. La scrittura di Camilla porta in luce le gesta delle genti di montagna, mentre quella di Cordero rilancia a una memoria a fior di labbra, redigendo per ogni luogo attraversato una cronaca puntuale.

Le valli Maira e Stura ricevono dagli strumenti incisori, fotografici e testuali un indice di conoscenza che le eleva dal grado di documentazione ordinaria a un livello astorico, attraverso i segni essenziali di Franco e le forme trasfigurate e inquadrate dall’obiettivo di Pellegrino.

Alla fine del percorso espositivo scopriamo che le opere possono essere assimiliate ad una serie di ritratti (e autoritratti in certi scatti fotografici) di un mondo miniaturizzato aggrappato a montagne piene di luce, altre volte cupe e minacciose come l’animo umano” (estratto dal testo in catalogo di Ivana Mulatero).

La mostra dal titolo "Paesaggi ritrovati" offre al pubblico una selezione di circa sedici incisioni originali di Francesco Franco realizzate ad acquaforte e tirate con torchio calcografico a mano; sedici fogli con testi tipografici su carta da incisione firmati da Piero Camilla e Mario Cordero; sedici fotografie scattate da Michele Pellegrino provenienti dall’archivio a lui intitolato e conservato presso la Fondazione CRC.