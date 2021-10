Il Rotary Club Savigliano accoglie il Governatore di Distretto Silvia Scarrone

Il Rotary Club Savigliano si è ritrovato a La Porta delle Langhe di Cherasco per una serata con il Governatore del Distretto 2032 per l’AR 2021-2022, Silvia Scarrone (R.C.Valenza) accompagnata da Assistente Gruppo Langhe e Roero Federico Dellarossa (R.C.Bra) Segretario Aniello Giugliano (R.C.Canelli-Nizza M.), Prefetto Giorgio Gianuzzi (R.C.Asti), Webmaster Mauro Conta (R.C.Valenza).

La visita del Governatore è uno degli eventi principali dell’anno rotariano in quanto occasione per un confronto sullo stato del Club, situazione e progetti. Intrattenutasi con Presidente di Club Tino Testa ed i suoi: Segretario, Tesoriere e Prefetto, ha poi coinvolto i membri Consiglio Direttivo del club, Presidenti di commissioni e Presidente di Rotaract Monviso Savigliano Saluzzo aprendosi quindi alla presentazione di tutti i Soci, consorti ed ospiti presenti. Un momento emozionante è stato l’applaudito rientro nel club di. Giuseppe Prone, commercialista di Fossano, PHF e Socio Fondatore.

Conclusa la cena, evidenziato come, nonostante emergenza sanitaria, calo numerico e le conseguenti difficoltà, questo Club non sia venuto mai meno ai propri impegni, il Governatore ha presentato il tema rotariano di Shekhar Mehta, Presidente Internazionale, per l’anno sociale 2021-2022: “Servire per cambiare vite”. Un’esortazione a farsi coinvolgere nei progetti di service ed a servire gli altri come il modo migliore di vivere, perché, oltre alla vita degli altri, migliora anche la propria. Per il 2021/2022, Mehta desidera che i soci agiscano in modo incisivo nel loro territorio ed a livello globale, concentrandosi sugli obiettivi del Rotary: pace e risoluzione dei conflitti, prevenzione e trattamento delle malattie, acqua e strutture igienico-sanitarie, salute materna ed infantile, alfabetizzazione ed educazione di base, sviluppo economico e comunitario, tutela dell’ambiente; in modo particolare, il nuovo Rotary deve concentrarsi sulla garanzia dell’ accesso femminile ad istruzione, risorse, servizi ed opportunità ad aumentare l’effettivo e conservare quello già esistente, allo stesso tempo continuare l’impegno per l’eradicazione della polio, lotta a COVID-19.

Ricordando le iniziative congiunte con i Governatori degli altri Distretti della Zona 14, celebrazione Milite Ignoto ed invii di sisponibilità a Presidente Draghi per Afghanistan, il Governatore ha concluso la visita complimentandosi per l’andamento del sodalizio, nonostante il periodo pandemico.