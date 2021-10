Elezioni a Entracque: Pepino riconfermato sindaco con quasi il 90% delle preferenze

A Entracque ha votato il 64,82% degli aventi diritto, 705 elettori. Votanti: 457 (64,82%) Schede nulle: 27 Schede bianche: 8 Schede contestate: 0

Ha vinto, con quasi il 90% delle preferenze, il sindaco uscente Gian Pietro Pepino, con la lista “Entracque lavoriamo insieme”. Niente da fare per lo sfidante Pietro Ferrero, candidato con il Partito del Valore umano.

"Ringrazio gli elettori e i miei candidati, che hanno fatto un bel lavoro sul territorio. Sono contento di poter continuare il lavoro che avevo iniziato cinque anni fa", così, a caldo, Pepino, raggiunto al telefono.

Con lui in lista quattro consiglieri comunali uscenti (Massimiliano Fantino, Giovanna Fiandrino, Francesco Giraudo e Luana Pepino) e quattro volti nuovi: Enrico Audisio, Barbara Bonelli, Leonardo Gosso e Battista Quaranta.

Pepino ha deciso di ricandidarsi per portare avanti ciò che nel mandato in scadenza non è stato portato a termine, da un lato per la pandemia e dall'altro per l'alluvione che ha colpito la frazione di San Giacomo, dove si sono concentrati impegno e ingenti risorse.

Niente da fare per lo sfidante Pietro Ferrero.